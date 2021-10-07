Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Румынии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Румынии Василе Соаре. Посол вручил министру копии верительных грамот.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Отметив тесное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Румынией, министр подчеркнул потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений и отметил необходимость совместных усилий в этом направлении. Министр выразил удовлетворение сотрудничеством между двумя странами, в том числе на международных площадках.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о текущей ситуации в регионе, новых реалиях после урегулирования конфликта, о восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях, а также о существующей минной угрозе. Было подчеркнута важность выполнения трехсторонних заявлений, открытия коммуникаций и начала процесса делимитации.

Василе Соаре отметил, что двусторонние отношения основаны на принципе уважения территориальной целостности международного права, и это принципиальная позиция Румынии. Посол рассказал о перспективах расширения партнерства между двумя странами, в том числе в контексте продолжения политического диалога, в области экономики, энергетики, взаимодействия, а также в сфере культуры, образования и других направлениях.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)