В Москве ожидается встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
БАКУ /Trend/ - В Москве ожидается встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении, передает в понедельник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).
Согласно информации, 11-14 октября председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде будет находиться с визитом в России. Визит реализуется по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках визита также пройдет встреча шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде с Патриархом Кириллом.
Кроме того, УМК совместно с посольством Азербайджана в России организует в Москве церемонию поминовения памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана. В церемонии, помимо наших соотечественников, примут участие представители различных религиозных конфессий.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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