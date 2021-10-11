БАКУ /Trend/ - В Москве ожидается встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении, передает в понедельник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

Согласно информации, 11-14 октября председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде будет находиться с визитом в России. Визит реализуется по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках визита также пройдет встреча шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде с Патриархом Кириллом.

Кроме того, УМК совместно с посольством Азербайджана в России организует в Москве церемонию поминовения памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана. В церемонии, помимо наших соотечественников, примут участие представители различных религиозных конфессий.

(Перевод: Кямаля Сеидова)