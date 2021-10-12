Парламент Азербайджана принял во втором чтении законопроект «О Дне независимости»

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана во вторник принят во втором чтении законопроект "О Дне независимости", сообщает Trend.

Согласно законопроекту, 28 мая в стране предложено отмечать как День независимости, а 18 октября - День восстановления независимости.

До настоящего времени 28 мая отмечалось в стране как День Республики и было нерабочим днем. А 18 октября отмечалось как День государственной независимости и считалось рабочим днем.

Отметим, что 18 октября 2021 года исполняется 30 лет с восстановления независимости Азербайджана. Азербайджанский народ впервые после 1991 года отметит этот праздник как народ-победитель, восстановивший территориальную целостность своей Родины.

Напомним, что законопроект был утвержден в первом чтении на пленарном заседании парламента, состоявшемся 11 октября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)