Глава МИД Азербайджана встретился с камерунским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Заседания высокого уровня, проводимого в сербском Белграде по случаю 60-летнего юбилея Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник встретился с главой МИД Камеруна Леженом Мбелой.

Как сообщили Trend в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана, поздравив министра Джейхуна Байрамова с успешным проведением мероприятия, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения, глава МИД Камеруна с удовлетворением отметил инициативы и успешную деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения.

В ходе встречи министры обменялись мнениями по двусторонним отношениям, отметив важность активизации политических консультаций.

Был отмечен потенциал развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Камеруном.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)