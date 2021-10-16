Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе деятелей культуры почетных званий (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики".
Как передает Trend, в документе говорится:
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в развитии азербайджанской культуры присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:
"Народный художник"
Алимирзоеву Альяру Алимирза оглу
Ахвердиеву Гусейну Гасан оглу
Раджабову Айдыну Мамедага оглу
"Заслуженный артист"
Аббасгулиеву Рзе Гасанага оглу
Ахундову Махиру Микаил оглу
Барателия Наале Раульевне
Джалилову Хагани Надир оглу
Алиеву Фариду Айдын оглу
Гаджиеву Фуаду Ахад оглу
Гусейналиеву Эльтону Ашраф оглу
Гусейновой Илахе Гасан гызы
Халиловой Саадат Намизед гызы
Мамедову Хайяму Ахрар оглу
Микаилову Анару Шамиль оглу
Мирзе Кязыму Гасан оглу
Мирзоевой Вафе Рафиг гызы
Моториной Юлии Алексеевне
Мурсалову Неймату Мазахир оглу
Нисанову Хайяму Александровичу
Османову Элизбару Абульфаз оглу
Рза-Заде Азеру Заур оглу
Салманову Ниджату Фархад оглу
Сеидовой Джейле Уран гызы
Сафаралиевой Малахат Наджаф гызы
"Заслуженный художник"
Бабаеву Фикрету Гасан оглу
Джабарову Рашаду Эмин оглу
Ахмеду Фаигу Назим оглу
Алекберову Рашаду Беюкага оглу
Алиеву Вугару Али оглу
Гаджизаде Ровшану Кямал оглу
Гасанову Шамилю Мамед оглу
Гусейнову Парвизу Ильдрым оглу
Мехтиеву Закиру Таир оглу
Мамедову Исе Мамед оглу
Рустамову Аслану Махмуд оглу
Шихалиеву Адилю Гамдулла оглу
"Заслуженный работник культуры"
Аллахвердиеву Ибаду Мухаммед оглу
Эльдаровой Лале Омаровне
Ахмедзаде Натигу Назим оглу
Гаджи-Мустафазаде Гусейну Тофиг оглу
Кязымову Бахману Иса оглу
Гардашбековой Назиле Адем гызы
Пашаеву Ильгару Али Абас оглу".