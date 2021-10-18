Азербайджан призывает к применению неотложных обеспечительных мер в отношении Армении

БАКУ /Trend/ - В ходе слушаний по иску Азербайджана против Армении в Международном суде ООН Азербайджан призвал к применению неотложных обеспечительных мер в отношении официального Еревана, сообщает Trend.

Как сказал представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов, Армения продолжает кампанию по этнической чистке и подстрекательству к насилию против Азербайджана.

Напомним, что Азербайджан подал в Международный суд ООН иск против Армении за нарушение Международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".