Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану(версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с кончиной председателя правления компании Baykar Оздемира Байрактара.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
Крайне опечален известием о кончине председателя Правления компании Baykar Оздемира Байрактара.
Разделяя Ваше горе в эти тяжелые моменты, желаю терпения Вам, членам Вашей семьи и близким, выражаю глубокие соболезнования.
Аллах рехмет элясин!".
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