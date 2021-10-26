Президент Турции отбыл с однодневным визитом в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл с однодневным визитом в Азербайджан.
Как передает во вторник Trend, в аэропорту Анкары Президента Турции провожал мэр города Васип Шахин.
Президента Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождают министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной безопасности Хулуси Акар, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Управления коммуникаций Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Президента Ибрагим Калын.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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