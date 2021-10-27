Освобожденные земли Азербайджана скоро станут примером современного производства для всего региона - Эрдоган

Политика 27 октября 2021 14:28 (UTC+04:00)
Освобожденные земли Азербайджана скоро станут примером современного производства для всего региона - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Уверен, что освобожденные территории Азербайджана в самом скором времени станут примером современного производства и развития для всего региона.

Как передает в среду Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, сопровождавшим его в ходе визита в Азербайджан.

По его словам, на освобожденных территориях Азербайджана будет создано современное аграрное производство.

"Уверен, что освобожденные территории Азербайджана в самом скором времени станут примером современного производства и развития для всего региона. Проведены исследования по проекту "Умное село". Параллельно продолжаются работы по разминированию территорий, освобожденных от армянской оккупации. На очищенных от мин землях уже ведутся аграрные работы, развивается животноводство. Турция и Азербайджан строят свою работу на основе принципа взаимной выгоды", - сказал Эрдоган.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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