Главы МИД России и Турции обсудили пути дальнейшей стабилизации ситуации на Южном Кавказе

30 октября «на полях» саммита «Группы двадцати» в Риме состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на МИД России.

Основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и Южном Кавказе. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов.

Состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3» в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе.

Затронут ряд вопросов международной повестки дня и ключевые аспекты двусторонних связей.