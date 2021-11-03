Президент Ильхам Алиев принял бывшего Президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович

БАКУ/Trend/ - 3 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего Президента Республики Хорватия Колинду Грабар-Китарович.

Как сообщает Trend, в ходе беседы была затронута важность предстоящего VIII Глобального Бакинского форума под названием «Мир после COVID-19», подчеркнуто, что это мероприятие внесет вклад в международное сотрудничество.

На встрече с удовлетворением говорилось о визите Президента Ильхама Алиева в Хорватию и его встрече в ходе него с Колиндой Грабар-Китарович, отмечена роль этого визита в расширении наших связей.