Президент Ильхам Алиев принял главу межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 10 ноября принял руководителя межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боба Блэкмена.
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