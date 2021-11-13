Тюркский совет в настоящее время переживает свой самый активный период

БАКУ /Trend/ - Накануне в Стамбуле состоялся VIII саммит лидеров стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

В нем приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Туркменистан в статусе страны - наблюдателя был впервые представлен на саммите Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Лидеры тюркских стран обсудили на саммите на тему: "Зеленые технологии и умные города в цифровой век" многие важные вопросы, в том числе определяющие будущее организации.

На саммите были приняты важные решения о деятельности и будущем Тюркского совета, в том числе он был переименован в Организацию тюркских государств.

Также на форуме были обсуждены вопросы развития сотрудничества с дружественными и братскими странами во всех сферах.

Как сообщил Trend глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, Тюркский совет сейчас переживает свой самый активный период.

"Период председательства Азербайджана в Тюркском совете совпал как с пандемией коронавируса, так и со второй Карабахской войной. Учитывая оба момента, я думаю, что в это непростое время Азербайджан очень успешно завершил свое председательство в организации", - сказал Велизаде.

По его мнению, в настоящее время для Тюркского совета открываются новые реалии и возможности.

"Ввод в эксплуатацию Физулинского международного аэропорта, Зангезурский коридор, широкомасштабные строительно - восстановительные работы, проводимые в Карабахе, имеют важное значение для Тюркского совета, для сотрудничества тюркских стран. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял о том, что Азербайджан приглашает дружественные и братские страны присоединиться к этим процессам, потому что они также смогут извлечь из них пользу. Открытие новых коммуникаций в то же время сближает тюркские государства, делает связи между ними более тесными", - сказал Велизаде.

По словам политолога Джейхуна Ахмедли, развитие сотрудничества между тюркоязычными странами является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Тюркоязычные государства объединяют общие корни, история, культура и национальные ценности, которые играют основополагающую роль в их взаимовыгодной деятельности и сотрудничестве, отметил он.

"Азербайджан всегда был сторонником сильной политической организации, объединяющей тюркоязычные страны, и выступал в качестве локомотива в этом процессе. Следует отметить, что новый формат сотрудничества между тюркоязычными странами был сформирован в октябре 2009 года на Нахчыванском саммите тюркоязычных государств. Фундаментальные мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым на этом саммите, сегодня являются основными контурами стратегии развития Тюркского совета", - сказал Ахмедли.

Он отметил успешное председательство Азербайджана в Тюркском совете на протяжении двух последних лет.

По его словам, Азербайджан за время своего председательства внес большой вклад в укрепление деятельности организации, дружбы, братства и сотрудничества между тюркоязычными странами и их народами.

"Азербайджан принял председательство в организации на седьмом саммите Тюркского совета в Баку 15 октября 2019 года. Несмотря на то, что оно совпало по времени с пандемией COVID-19, Азербайджан приложил все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между тюркоязычными странами как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, а также для повышения престижа Тюркского совета в мире.

Это председательство совпало с историческим периодом для Азербайджана, который восстановил свою территориальную целостность, одержав победу в 44-дневной Отечественной войне. Во время этой войны народы тюркоязычных стран также последовательно выражали свою поддержку азербайджанскому народу. Можно с уверенностью сказать, что победа Азербайджана сыграла важную роль в дальнейшем укреплении единства и солидарности в тюркском мире.

Позиция Азербайджана, базирующаяся на международном праве и справедливости, всегда поддерживалась секретариатом Тюркского совета. Были сделаны заявления о провокации, совершенной Арменией в направлении Товузского района вдоль государственной границы с Азербайджаном в июле 2020 года, а также заявления, поддерживающие Азербайджан в ходе 44-дневной войны и осуждающие ракетный обстрел Арменией Гянджи и Барды.

Визит делегации Тюркского совета в город Гянджа, который 20 октября 2020 года подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении, является событием, заслуживающим внимания. В то же время в январе 2021 года представители Тюркского совета, ТЮРКСОЙ и Тюркского фонда культуры и наследия посетили освобожденные Агдамский и Физулинский районы и ознакомились с последствиями армянского вандализма на освобожденных азербайджанских территориях. Кроме того, Тюркский совет инициировал объявление Шуши, культурной столицы Азербайджана, культурной столицей тюркского мира в 2023 году", - сказал Ахмедли.

По его словам, численность населения стран - участниц Тюркского совета в настоящее время составляет около 160 миллионов человек.

"Международные и региональные проекты в регионе вносят вклад в установление связей между тюркскими странами. С открытием Зангезурского коридора эти связи будут расширяться, что придаст новый импульс нашему сотрудничеству и окажет положительное влияние на грузовые и пассажирские перевозки между странами Тюркского совета. В то же время интеграционные процессы и механизмы будут способствовать интенсификации контактов между их народами", - считает политолог.