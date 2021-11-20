Министр обороны Азербайджана поручил совершенствовать служебно-боевую деятельность на границе

Политика 20 ноября 2021 11:06 (UTC+04:00)
Министр обороны Азербайджана поручил совершенствовать служебно-боевую деятельность на границе

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил совершенствовать служебно-боевую деятельность на границе.

Об этом он сказал на служебном совещании, которое прошло 20 ноября под его руководством в Центральном командном центре, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

На совещании присутствовали заместители министра, командующие родами войск, начальники Главных управлений, управлений и служб.

Вначале минутой молчания была почтена память военнослужащих, ставших шехидами в ходе предотвращения провокации, совершенной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

Министр обороны проинформировал участников совещания о задачах, поставленных Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании была проанализирована ситуация на государственной границе и территориях временного дислоцирования российского миротворческого контингента, а также боестолкновения, возникшие в результате провокаций противника на кяльбаджарском и лачинском участках государственной границы.

Также было отмечено, что в последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства министерства обороны.

В результате мероприятий, проведенных командованием азербайджанской армии, была выявлена группа военнослужащих, грубо нарушивших режим секретности, распространив подобные материалы. Принято решение об увольнении этих военнослужащих из рядов армии, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки совершенным ими деяниям.

Министр дал соответствующие поручения, связанные с совершенствованием служебно-боевой деятельности на государственной границе, улучшением материально-технического и инженерного обеспечения подразделений, условий службы и медицинского обеспечения личного состава, а также с завершением работ по переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

На совещании были особо подчеркнуты меры по улучшению социально-бытовых условий и морально-психологического состояния военнослужащих, принимаемые благодаря вниманию и заботе руководства страны.

Министр дал указания о поддержании боеспособности войск на неизменно высоком уровне, повышении бдительности личного состава, соблюдении правил безопасности и уточнении планов боевой подготовки.

Также была подчеркнута важность организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, улучшения военной инфраструктуры и поддержания в надлежащем состоянии горных дорог.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Более тысячи человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Более тысячи человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
ЕБРР проводит тренинг для частных образовательных учреждений Туркменистана
ЕБРР проводит тренинг для частных образовательных учреждений Туркменистана
Ренкинг регионов Узбекистана по объему продукции сельского, рыбного, лесного хозяйств
Ренкинг регионов Узбекистана по объему продукции сельского, рыбного, лесного хозяйств
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Группа военнослужащих уволена из рядов азербайджанской армии за публикации в соцсетях - Закир Гасанов Политика 11:46
Грузинский импорт из Азербайджана за 10 месяцев превысил $448 млн Грузия 11:37
Карантин в Азербайджане не ужесточается в связи с проводимой вакцинацией от COVID-19 - TƏBİB Общество 11:32
Врио министра здравоохранения Азербайджана встретился с российской делегацией Общество 11:30
Объем выданных в Нахчыванской АР кредитов достиг почти 165 млн манатов Экономика 11:28
ВС Ирана задержали иностранное судно в Персидском заливе за контрабанду топлива Общество 11:19
Министр обороны Азербайджана поручил совершенствовать служебно-боевую деятельность на границе Политика 11:06
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:02
Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории Азербайджана Общество 10:52
В Чехии зафиксировали максимальный суточный показатель заразившихся коронавирусом Европа 10:48
В Зангилане сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию и прапорщик ГПС подорвались на мине Происшествия 10:39
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 10:27
Власти Китая оштрафовали Alibaba за антимонопольные нарушения Другие страны 10:26
Цены на газ в Европе вновь столкнутся с высоким давлением - Fitch Solutions Экономика 10:04
Служить на освобожденных территориях Азербайджана - большая честь - репортаж Trend TV Политика 10:00
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 09:50
Глава Института Коха в ФРГ не исключил пятой волны пандемии при недостаточной вакцинации Европа 09:29
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 09:21
Прошел год со дня освобождения от оккупации Агдама Политика 09:00
В США показали новый секретный беспилотник США 08:56
Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине Европа 08:39
На юго-востоке Индии 17 человек погибли из-за ливней Другие страны 08:17
Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях - Орхан Мамедов (Эксклюзив) (ВИДЕО) Экономика 08:00
Более тысячи человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:46
В результате пожара в жилом доме в Москве погиб один человек Россия 07:33
Китай, РФ и США договорились продвигать политический диалог по проблеме Ирана В мире 07:05
Вырубка лесов Амазонии достигла максимума за 15 лет В мире 06:35
США высадили войска в Греции для усиления в Черном море США 06:04
Иранские хакеры взломали крупное американское издательство В мире 05:36
Водители Tesla не смогли разблокировать свои авто из-за серверного сбоя В мире 05:09
Разведка США выяснила, что Китай строил военный объект в порту ОАЭ США 04:41
На базе ВВС США потерпели крушение 2 самолета, есть погибший США 04:14
"Бавария" потерпела второе поражение в Бундеслиге Спорт 03:39
Полиция ранила двух человек в ходе акции противников локдауна в Роттердаме Европа 03:02
Личный врач оценил состояние Байдена после медобследования США 02:38
Саакашвили доставили в военный госпиталь Гори Грузия 01:56
В результате пожара в Свердловской области погибли дети Россия 01:14
Большой праздник кино в Баку - давно такого не было! Звезды на открытии международного фестиваля – участники из 18 стран (ФОТО) Культура 00:36
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем Политика 00:05
В Госдепе назвали условие для признания легитимности талибов США 19 ноября 23:58
Названо уязвимое место авианосцев США США 19 ноября 23:22
На Украине заработал сайт с рассекреченными документами об аварии на ЧАЭС В мире 19 ноября 22:52
Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку проходит на самом высоком уровне – украинский гимнаст Общество 19 ноября 22:03
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО) Общество 19 ноября 21:49
Турция в разы сократила экспорт авиационного топлива в Грузию Грузия 19 ноября 21:31
Иран и Грузия договорились об укреплении торгово-экономического сотрудничества Политика 19 ноября 21:26
Спортсмены из Беларуси завоевали "золото" в командном первенстве у мужчин по прыжкам на батуте в рамках ЧМ в Баку Общество 19 ноября 21:19
В рамках ЧМ по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку прошла акция по посадке деревьев (ФОТО/ВИДЕО) Общество 19 ноября 20:52
Завершилась первая волонтерская программа Агентства развития медиа Азербайджана (ФОТО) Общество 19 ноября 20:50
Гимнастки из Японии заняли первое место в командном первенстве по прыжкам на батуте на ЧМ в Баку Общество 19 ноября 20:32
Ограничен импорт продукции птицеводства из Великобритании и Венгрии - Агентство пищевой безопасности Азербайджана Общество 19 ноября 20:29
Джейхун Байрамов встретился с членами Азербайджано-российского экспертного совета Политика 19 ноября 19:56
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров ЧМ (ФОТО) Общество 19 ноября 19:44
Обнародована повестка заседаний Милли Меджлиса, которые состоятся 23 и 24 ноября Политика 19 ноября 19:32
Команда России в прыжках на акробатической дорожке у мужчин завоевала "золото" ЧМ в Баку Общество 19 ноября 19:23
Команда США в прыжках на двойном мини-батуте у женщин заняла первое место на ЧМ в Баку Общество 19 ноября 19:21
Азербайджан передал Армении тела 3 военнослужащих Политика 19 ноября 19:00
Российские компании приглашены к участию в энергетических проектах в Азербайджане в качестве инвесторов Экономика 19 ноября 18:52
ЕБРР проводит тренинг для частных образовательных учреждений Туркменистана Туркменистан 19 ноября 18:43
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров ЧМ среди команд в прыжках на акробатической дорожке и двойном мини-батуте (ФОТО) Общество 19 ноября 18:38
Бакинский порт играет важную роль транспортного хаба между Европой и Азией - гендиректор Транспорт 19 ноября 18:33
Команда России в прыжках на двойном мини-батуте у мужчин заняла первое место на ЧМ в Баку Общество 19 ноября 18:24
В сладкой бакинской бане – не купаемся, а любуемся инсталляциями (ФОТО) Культура 19 ноября 18:06
AZAL начнет летать в еще один аэропорт Москвы Транспорт 19 ноября 18:01
В ООН предупредили о грозящем Мадагаскару голоде Другие страны 19 ноября 17:54
Федерация гимнастики Азербайджана организовала чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу на высшем уровне - вице-президент Технического комитета FIG Общество 19 ноября 17:53
Команда Франции в прыжках на акробатической дорожке у женщин завоевала "золото" ЧМ в Баку Общество 19 ноября 17:47
Объем кредитов, выданных предпринимателям в Нахчыванской АР, превысил 25 млн манатов Экономика 19 ноября 17:41
Бакметрополитен объявил тендер на перезарядку огнетушителей Тендеры 19 ноября 17:38
Азербайджан и ЕС будут совместно работать над проектами по цифровой трансформации Экономика 19 ноября 17:28
На чемпионате мира в Баку стартовали финалы среди команд (ФОТО) Общество 19 ноября 17:20
Теймур Мусаев принял представителей офиса ВОЗ в Азербайджане (ФОТО) Общество 19 ноября 17:20
ЧМ в Баку: список финалистов по синхронным прыжкам на батуте Общество 19 ноября 16:56
Silk Way West Airlines выпустила первый транш облигаций Общество 19 ноября 16:55
Азербайджанская Mobil Group о брокерских услугах зарубежным компаниям, инвестирующим в Карабах Экономика 19 ноября 16:50
В ВОЗ призвали государства учитывать вопросы прав человека при введении локдаунов Европа 19 ноября 16:50
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 19 ноября 16:44
В Азербайджане выявлено еще 2 233 случая заражения коронавирусом, вылечился 2 401 человек Общество 19 ноября 16:41
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 ноября вырастет до $78,3 за тонну Россия 19 ноября 16:29
Ренкинг регионов Узбекистана по объему продукции сельского, рыбного, лесного хозяйств Узбекистан 19 ноября 16:28
Ученые из США опровергли вероятность лабораторного происхождения коронавируса США 19 ноября 16:26
В рамках ЧМ в Баку прошли выборы в Комиссию атлетов Международной федерации гимнастики Общество 19 ноября 16:12
В рядах ПЕА сегодня состоят сотни тысяч человек Политика 19 ноября 16:09
Памяти Артиста! В Баку отметили 75-летие Рафаэля Дадашова (ФОТО) Культура 19 ноября 16:07
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 19 ноября 16:01
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $79 за баррель Энергетика 19 ноября 15:55
Лавров: Уверен, что трехсторонняя встреча глав Азербайджана, России и Армении состоится Политика 19 ноября 15:47
Азербайджан выдвинул конкретные предложения по потенциальным проектам в сотрудничестве с ЕС в области ВИЭ (ФОТО) Экономика 19 ноября 15:29
В Международном центре мугама прошел концерт камерного оркестра Cadenza (ФОТО) Культура 19 ноября 15:14
Производство в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства в Узбекистане многократно возросло Узбекистан 19 ноября 14:59
Президент Туркменистана выступил с видеообращением на Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству Туркменистан 19 ноября 14:52
В финале ЧМ нацелен на "золото" – азербайджанский гимнаст Михаил Малкин Общество 19 ноября 14:47
Грузия увеличила импорт нефти из Азербайджана Грузия 19 ноября 14:44
Активизация сотрудничества создает условия для кардинальных изменений в инновационном секторе Азербайджана ИКТ 19 ноября 14:41
Азербайджан впервые представлен на Дубайской неделе дизайна (ФОТО) Интересное 19 ноября 14:26
Одним ноябрьским вечером в Баку в атмосфере классической музыки (ВИДЕО, ФОТО) Культура 19 ноября 14:14
Власти Австрии объявили общенациональный локдаун с 22 ноября Европа 19 ноября 14:06
В Азербайджане предлагается отменить ID- карты для лиц младше 15 лет Общество 19 ноября 14:05
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено более 11 тыс. квартир - Госагентство Общество 19 ноября 13:58
Smart City Azerbaijan разрабатывает концепции создания "умных" городов и сел для освобожденных территорий Экономика 19 ноября 13:49
Все новости