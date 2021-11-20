Министр обороны Азербайджана поручил совершенствовать служебно-боевую деятельность на границе

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил совершенствовать служебно-боевую деятельность на границе.

Об этом он сказал на служебном совещании, которое прошло 20 ноября под его руководством в Центральном командном центре, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

На совещании присутствовали заместители министра, командующие родами войск, начальники Главных управлений, управлений и служб.

Вначале минутой молчания была почтена память военнослужащих, ставших шехидами в ходе предотвращения провокации, совершенной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

Министр обороны проинформировал участников совещания о задачах, поставленных Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании была проанализирована ситуация на государственной границе и территориях временного дислоцирования российского миротворческого контингента, а также боестолкновения, возникшие в результате провокаций противника на кяльбаджарском и лачинском участках государственной границы.

Также было отмечено, что в последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства министерства обороны.

В результате мероприятий, проведенных командованием азербайджанской армии, была выявлена группа военнослужащих, грубо нарушивших режим секретности, распространив подобные материалы. Принято решение об увольнении этих военнослужащих из рядов армии, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки совершенным ими деяниям.

Министр дал соответствующие поручения, связанные с совершенствованием служебно-боевой деятельности на государственной границе, улучшением материально-технического и инженерного обеспечения подразделений, условий службы и медицинского обеспечения личного состава, а также с завершением работ по переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

На совещании были особо подчеркнуты меры по улучшению социально-бытовых условий и морально-психологического состояния военнослужащих, принимаемые благодаря вниманию и заботе руководства страны.

Министр дал указания о поддержании боеспособности войск на неизменно высоком уровне, повышении бдительности личного состава, соблюдении правил безопасности и уточнении планов боевой подготовки.

Также была подчеркнута важность организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, улучшения военной инфраструктуры и поддержания в надлежащем состоянии горных дорог.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)