Обнаружен черный ящик разбившегося вертолета - Генпрокуратура Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend / - Обнаружен черный ящик военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС), разбившегося 30 ноября на территории Хызинского района, сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Согласно информации, с участием руководства Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы, а также судебно-баллистических, судебно-технических, пожарных и судебно-медицинских экспертов был проведен осмотр места происшествия. Специалистом министерства обороны был получен черный ящик. В настоящее время ведется исследование черного ящика.

Отметим, что в результате крушение погибли 14 человек и двое пострадали.

По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета или подготовки к полету, приведшее к смерти двух и более человек) и другим статьям УК Азербайджана.