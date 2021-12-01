Некоторые лица пытаются использовать крушение вертолета в политических целях – Кямран Алиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Некоторые лица пытаются использовать крушение военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана в политических целях.

Как передает в среду Trend, об этом сказал в среду журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев, находящийся с визитом в Киеве.

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