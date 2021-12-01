Новая геополитическая ситуация в регионе открывает дорогу для дальнейшего развития Азербайджана - посол

БАКУ / Trend / - Новая геополитическая реальность, динамичное возрождение Карабаха, открытие транспортных коммуникаций и новых экономических возможностей открывают дорогу для дальнейшего процветания и усиления Азербайджана как признанного регионального лидера.

Об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на мероприятии по случаю празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан, сообщает Trend.

"Стабилизация ситуации вокруг Карабаха создает условия для стабильного Южного Кавказа, создание Зангезурского коридора между Азербайджаном и Турцией через Нахчычан, а дальше с Европой также открывает новые возможности для раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры наших стран", - сказал посол.