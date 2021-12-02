Необходимо правильно и полно информировать общественность о ходе серьезных расследований - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев призвал правильно и полно информировать общественность о ходе серьезных расследований.

Нельзя забывать о том, что речь идет о человеческой жизни, сказал Гаджиев в четверг на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» в Баку, сообщает Trend.

«К сожалению, когда происходят серьезные инциденты, иногда в соцсетях, не дожидаясь официальной информации, называются имена погибших или раненых лиц. Это может быть ударом для их семей», - сказал он.

Новость обновляется