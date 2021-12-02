На тертер-геранбойском направлении обнаружено и обезврежено 638 мин - минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В период с 22 ноября по 2 декабря в ходе прокладки новых дорог на тертер-геранбойском направлении было обнаружено и обезврежено 537 противопехотных и 101 противотанковая мина армянского производства, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно - саперными подразделениями очищена от мин территория площадью 13 177 гектаров, проложено 616 километров дорог, обнаружено и обезврежено 16 860 мин и неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что инженерно - саперные подразделения азербайджанской армии совместно с турецкими саперами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов,

В целях обеспечения безопасности движения транспорта дороги очищаются от мин, выполняются инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной и труднопроходимой местности, говорится в сообщении.

В работах по очистке наших населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов также задействована переданная в распоряжение инженерно - саперных подразделений азербайджанской армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования) производства турецкой компании ASFAT.

Мероприятия по инженерному обеспечению азербайджанских подразделений на освобожденных территориях продолжаются, подчеркивается в информации минобороны.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)