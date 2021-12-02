Глава МИД Азербайджана встретился с госсекретарем США (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:01)

БАКУ / Trend / - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал госсекретаря о ситуации в регионе после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, о разрушениях, минной опасности, восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

В ходе беседы был отмечен вклад Азербайджана в энергетическую сферу.

Госсекретарь высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в вопросах международного мира и безопасности, а также деятельность Азербайджана в Афганистане.

Была подчеркнута роль Азербайджана в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими угрозами.

Стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)