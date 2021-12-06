Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе №1 в Губе (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе номер 1, построенной в губинском селе Нюгеди-I.

Как сообщает Trend, была предоставлена информация о работе, проделанной в учебном заведении.

Было отмечено, что прежнее здание полной средней школы номер 1 села Нюгеди-I было построено в 1971 году и в последние годы находилось в абсолютно непригодном состоянии. Теперь учащиеся продолжат учебу в новой школе, построенной Фондом Гейдара Алиева.

Строительство новой школы, отвечающей современным стандартам, означает создание возможностей для получения качественного и равноправного образования.

Учащиеся сельской средней школы Нюгеди-I до сегодняшнего дня добивались успехов на различных предметных олимпиадах, ее выпускники с высокими баллами поступали в высшие учебные заведения. Только за последние 4 года пять выпускников школы стали студентами, набрав более 600 баллов.

Глава государства, Первая леди и их дочь обошли классные комнаты, предметные кабинеты новой школы.

Отметим, что современная инфраструктура является одним из факторов, позитивно влияющих на качество обучения. С уверенностью можно сказать, что отныне учащиеся полной средней школы номер 1 села Нюгеди-I будут добиваться еще больших успехов.