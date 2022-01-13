Президент Ильхам Алиев: У нас есть конкретные планы по созданию солнечных и ветряных электростанций

БАКУ /Trend/ - У нас есть конкретные планы по созданию солнечных и ветряных электростанций.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 13 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон».

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