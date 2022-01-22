Военнослужащий ГПС Азербайджана покончил жизнь самоубийством в военном госпитале

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана покончил жизнь самоубийством в военном госпитале ГПС, передает в субботу Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Призванный на военную службу Бинагадинским районным управлением Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в октябре 2021 года военнослужащий действительной срочной военной службы Береговой охраны ГПС Рамиль Рзагулиев Хагани оглу был доставлен в Военный госпиталь Государственной пограничной службы 22 января в связи с психологическими проблемами. Около 11:10 22 января он уклонился от медицинского осмотра, поднялся на верхний этаж строящегося здания военного госпиталя и покончил с собой, бросившись вниз. Инцидент расследуется совместно с прокуратурой", - говорится в сообщении ГПС.