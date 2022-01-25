Иран внесет вклад в восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана - Рустам Гасеми

БАКУ /Trend/ - Иран в рамках сотрудничества с Азербайджаном внесет свой вклад в восстановительные работы на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель межправительственной ирано–азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству Рустам Гасеми, находящийся с визитом в Баку.

"Уверен, что отношения между народами наших стран будут и впредь развиваться. Иран заинтересован в укреплении связей с соседними странами, в частности, с дружественным Азербайджаном", - сказал Гасеми.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)