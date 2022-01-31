В Тегеране анонсировали встречу в формате Иран-Азербайджан-Турция

БАКУ /Trend/ - В Тегеране состоится трехсторонняя встреча с участием официальных лиц Ирана, Азербайджана и Турции.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Пресс-секретарь сообщил, что участники встречи обсудят многие вопросы, в том числе региональное сотрудничество.

При этом Хатибзаде не назвал дату встречи.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)