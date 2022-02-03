Армения не имеет права ставить какие-либо условия по делимитации границ – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Две недели назад армянская сторона выступила с новыми предложениями по делимитации границы с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в Баку.

«Армянская сторона поставила определенные условия для начала работы комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан заявил, что может начать этот процесс, но без каких-либо условий», - сказал Байрамов.

По его словам, нет необходимости в каких-либо «креативных» подходах в вопросе делимитации границ, и международные границы должны быть признаны.

Армения, которая на протяжении 30 лет оккупировала азербайджанские земли, не имеет ни юридического, ни политического, ни морального права ставить какие-либо условия по делимитации границ, подчеркнул Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)