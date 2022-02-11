БАКУ /Trend/ - 11 февраля в МИД Азербайджана состоялось заседание коллегии под председательством главы ведомства Джейхуна Байрамова.

Как сообщили Trend в МИД, в заседании приняли участие заместители министра иностранных дел, ректор Университета ADA, начальник Управления правового обеспечения министерства и начальник Управления МИД в Нахчыване.

На заседании были обсуждены текущее состояние и направления развития внешней политики Азербайджана, двусторонние отношения с зарубежными государствами, в том числе организация мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений в текущем году, связи с международными организациями, в том числе председательство нашей страны в Движении неприсоединения, на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, кадровые вопросы и другие темы.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)