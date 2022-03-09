Информация, опубликованная минобороны России, противоречит политике официальной Москвы - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Использование выражения "Нагорный Карабах" в заявлении министерства обороны РФ в контексте гуманитарной помощи, направляемой Украине, недопустимо. На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Российская Федерация неоднократно заявляла о своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. В то же время эта позиция закреплена в соответствующих документах, подписанных между двумя странами.

Как заявил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, информация, распространяемая министерством обороны России, противоречит политике официальной Москвы, ее обязательствам, определенным соглашениями, подписанными этой страной, и направлена на то, чтобы вызвать раздражение некоторых стран, поддерживающих нормальные отношения с Россией.

"Азербайджан всегда стремился к развитию отношений с Россией. Последние шаги наносят серьезный ущерб этим отношениям. Еще раз подчеркну: это грубая ошибка, которая серьезно подрывает отношения между двумя странами. Это не принесет России никаких дивидендов. Российская сторона должна быть заинтересована в сохранении отношений с Азербайджаном", - сказал Мамедов.

По его словам, несомненно, здесь свою роль сыграл Волков, командующий российскими миротворцами, временно размещенными на азербайджанских территориях.

"Эта информация, подготовленная с подачи Волкова, который не выполняет своих должностных обязанностей, строит бизнес на территориях, населенных армянами, и негативно относится к Азербайджану, направлена на подрыв отношений между Россией и Азербайджаном. Российская сторона должна быть осторожной при распространении подобной информации. Азербайджан занимает принципиальную и решительную позицию. Это должны учитывать все государства", - сказал Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)