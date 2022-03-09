Азербайджан очень ценит поддержку Японии в гуманитарной сфере - президент МФЕП

БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень ценит поддержку Японии в гуманитарной сфере.

Об этом сказал президент Международного фонда Евразия Пресс (МФЕП) Умуд Мирзаев на мероприятии по случаю подписания соглашения по обеспечению поставок для разминирования в Тертерском районе.

По его словам, одна из крупнейших проблем на сегодняшний день для Азербайджана - это процесс разминирования освобожденных земель.

Япония и Азербайджан тесно сотрудничают в этой сфере, добавил он.