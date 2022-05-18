В Баку подписаны документы между Азербайджаном и Беларусью (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана, на встрече был отмечен диалог на высоком уровне между двумя странами, выражено удовлетворение развитием связей в различных сферах, в частности в экономике, торговле, промышленности, сельском хозяйстве, транспортно-транзитном и других направлениях. Личные отношения на уровне глав государств были расценены как важный фактор в развитии азербайджано-белорусских связей.

Также было отмечено, что несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, товарооборот между Азербайджаном и Беларусью возрос в 2021 году.

На встрече было подчеркнуто значение успешно реализованных совместных проектов в сфере промышленности. Было отмечено, что сотрудничество в сфере сельского хозяйства имеет хорошую динамику.

Также была подчеркнута значимость 15-й юбилейной Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки в Баку и высоко оценено личное ознакомление с выставкой премьер-министра Беларуси.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с перспективами двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной, туристической и других сферах.

В завершение встречи с участием премьер-министров были подписаны азербайджано-белорусские документы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)