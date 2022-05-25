Россия готова оказывать консультативное содействие двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы – Захарова

БАКУ /Trend/ - Россия готова оказывать консультативное содействие двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельной пресс-конференции.

«Это зафиксировано в заявлении лидеров по итогам сочинского саммита 26 ноября 2021 года и было неоднократно подтверждено в ходе всех контактов. Россия обладает уникальным экспертным потенциалом в области делимитации и урегулирования пограничных споров на постсоветском пространстве. В нашем распоряжении имеются необходимые картографические материалы. Будем рады поделиться своим опытом и наработками с армянскими и азербайджанскими друзьями в рамках деятельности комиссии. Команда российских экспертов для оказания консультативного содействия уже сформирована», - сказала она.