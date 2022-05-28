Завершился рабочий визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 мая завершился рабочий визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану вручили памятные подарки.

Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.