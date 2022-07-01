БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в нормативные акты, связанные с Национальным университетом обороны.

Как сообщает Trend, в связи с этим в пояснении к постановлению Кабинета министров №252 говорится, что указом Президента Азербайджана №1626 от 5 марта 2022 года на базе Военной академии Вооруженных сил создан Национальный университет обороны, являющийся учебным заведением специального назначения.

Существовавшие ранее Военная академия Вооруженных сил, Азербайджанская высшая военная школа имени Гейдара Алиева и другие учебные заведения специального назначения осуществляют свою деятельность при вновь созданном Национальном университете обороны под названиями Военный научно-исследовательский институт, Институт военного управления, Военный институт имени Гейдара Алиева.

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