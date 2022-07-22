Утвержден состав Наблюдательного совета «Службы восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе №1»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права «Служба восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе №1».

В распоряжении говорится:

1. Утвердить Наблюдательный совет юридического лица публичного права «Служба восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе №1» в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета

Вахид Гаджиев – специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

Члены Наблюдательного совета

Сахиб Мамедов – заместитель министра экономики Азербайджана

Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

Вугар Керимов - заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

Намик Гумметов - первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.