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Названа дата проведения очередного заседания межправкомиссии Азербайджан-Узбекистан

Политика Материалы 25 июля 2022 14:05
Названа дата проведения очередного заседания межправкомиссии Азербайджан-Узбекистан

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - В рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, первого августа в Ташкенте состоится 11-е заседание азербайджано-узбекской межправительственной комиссии, передает в понедельник Trend со ссылкой на узбекские дипломатические источники.

Ожидается, что с узбекской стороны на заседании будет председательствовать заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев, а с азербайджанской - министр экономики Микаил Джаббаров.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе двусторонних встреч в Ташкенте в июне этого года договорились о ежемесячных заседаниях совместной межправительственной комиссии.

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