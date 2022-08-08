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Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх

Политика Материалы 8 августа 2022 15:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов и их тренеров, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх в Бирмингеме (Соединенные Штаты Америки).

Согласно распоряжению, азербайджанские спортсмены и их тренеры, показавшие самые высокие результаты на XI Всемирных играх, прошедших в Бирмингеме (США), награждаются в следующем размере:

- спортсмену, занявшему первое место - 20 000 манатов, его личному тренеру - 10 000 манатов, главному тренеру по этому виду спорта - 10 000 манатов;

- команде, занявшей третье место - 20 000 манатов, каждому тренеру команды - 5 000 манатов.

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