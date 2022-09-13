Взаимное признание Азербайджаном и Арменией территориальной целостности является единственным решением - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Причина произошедшего сегодня столкновения между Арменией и Азербайджаном связана не только с отсутствием мирного соглашения между двумя странами и провокациями Армении, но и с отсутствием существенного прогресса по ряду направлений, таких как делимитация и транспортные линии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Он отметил, что несколько дней назад армянская сторона также объявила об отказе от проекта железной дороги Зангезур-Мегри.

«Еще одним большим препятствием для мира является наличие на территории Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований. Этот вопрос должен был решиться давно, но, как и во всех вопросах до и после войны, произошедшей в 2020 году, решение и этого вопроса затягивается Арменией. Взаимное признание территориальной целостности, наряду с другими соответствующими условиями, является единственным решением», - сказал Шафиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)