Попытка Армении отказаться от своих обязательств и жесткий ответ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последнее время практически каждый день распространялись сообщения министерства обороны Азербайджана о нарушениях армянской стороной режима прекращения огня на границе. В нескольких случаях были выявлены попытки армянских разведывательно-диверсионных групп проникнуть на территорию Азербайджана. В результате бдительности азербайджанских подразделений эти провокации были пресечены. На фоне усилий Азербайджана по очистке от мин территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре, проведения широкомасштабной и сложной гуманитарной деятельности по разминированию диверсионные группы армянской стороны предпринимают попытки пересечения суверенных границ нашей страны и минирования наших территорий.

Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении вновь прибегли к военной провокации, и в результате в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов произошло боестолкновение. Азербайджанская армия нанесла сокрушительный удар противоположной стороне, отмечается наличие серьезных потерь в армянских вооруженных силах.

Обязательства Еревана и попытки уклонения от их выполнения

На фоне переговоров в Брюсселе и Москве и формируемой мирной повестки интенсивное нарушение армянской стороной режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе, а также в Карабахском регионе, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не может не вызвать вопросов относительно будущего этого хрупкого мирного процесса. Как видно, подобные военные авантюры военно-политического руководства Армении преследуют цель обострить ситуацию в регионе, сорвать мирные переговоры. Официальный Ереван тем самым пытается уклониться от выполнения своих обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.

Кроме того, не стихающая напряженность на границе является серьезным препятствием для реализации проектов Азербайджана по строительству и восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре. И препятствование этому - одна из целей Армении. Также официальный Ереван совершением подобных провокаций преследует цели сбить с толку население Армении и международную общественность. Однако как бы Ереван ни пытался нарушить мирный процесс, официальным Баку выдвинуты пять базовых принципов и авторитетные международные организации и государства заинтересованы в том, чтобы процесс шел на основе этих принципов.

Пять базовых принципов, предложенных Азербайджаном

Пять базовых принципов, предложенных Азербайджаном, заключаются в следующем:

- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от других обстоятельств, не совместимых с целями Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспортного сообщения и коммуникаций, строительство других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Официальный Ереван открыто признал, что мирный договор может быть подписан на основе принципов, выдвинутых Азербайджаном.

Хронология военной активности Армении провокационного характера показывает, что официальный Ереван на встречах в Брюсселе и Москве берет на себя обязательства по выполнению пяти базовых принципов, а затем, чтобы уклониться от их выполнения, пытается обострить обстановку в регионе. Например, интенсивное нарушение армянской стороной режима прекращения огня на границе имело место и после трехсторонней встречи 31 августа в Брюсселе с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как видно, Армения все еще не отказалась от своих военных провокаций и территориальных претензий к Азербайджану. Кроме того, Пашинян несерьезно относится к встречам, проводимым по инициативе Европейского союза, и не чурается нанесения ущерба усилиям международных организаций по установлению мира.

Поиск Пашиняном политической и военной поддержки

После прихода к власти Пашиняна официальный Ереван попытался отвернуться от Москвы, установить тесные экономические и политические связи с Европой и США, но не может полностью разорвать связи с Кремлем. Например, как только на границе с Азербайджаном происходит военное столкновение, Пашинян звонит Президенту России Владимиру Путину, чтобы получить политическую или военную поддержку, после чего военное руководство и дипломаты Армении направляются в Москву. За несколько дней до последней брюссельской встречи сначала министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, а затем и премьер-министр Никол Пашинян посетили Москву и провели переговоры с российскими официальными лицами в Кремле. Звонок Пашиняна Владимиру Путину накануне вечером, как только на границе возникла напряженность, является наглядным примером того, что официальный Ереван, не надеясь на свои силы, ищет поддержки извне. Также в последнее время Пашинян начал отправлять военных и дипломатических представителей и в Вашингтон. 5 сентября министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в Вашингтон и провел встречи в Национальном оборонном университете США. Сам же Пашинян предпочитает больше посещать Брюссель.

Видимо, премьер-министр Армении хочет военно-политической поддержки и Москвы, и Брюсселя, и Вашингтона. Естественно, Еревану важна политическая поддержка Запада. С другой стороны, поскольку западные государства не так заинтересованы в оказании военной помощи Еревану, Пашинян возлагает большие надежды на поддержку Москвы в снабжении оружием и боеприпасами, так как в ходе 44-дневной войны вооруженные силы Армении были разгромлены, а их военная техника уничтожена. Сокрушительный удар, нанесенный Азербайджанской Армией вооруженным силам Армении прошлой ночью, еще раз показывает, что официальный Ереван испытывает серьезную нехватку военной техники и личного состава. Процессы показывают, что в связи с этим для Пашиняна очень важна как внешнеполитическая, так и военная поддержка. Политическая поддержка нужна ему, чтобы продлить существование своего правительства, военная - чтобы обострить ситуацию в регионе, а при ответных мерах Азербайджана, используя оружие, полученное от своих покровителей, не опозориться перед армянским обществом.

Несмотря на заявления высокопоставленных официальных лиц Армении, продолжается присутствие личного состава и военной техники вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и совместная деятельность с незаконными армянскими военными формированиями.

Анонс Пашиняном на форуме во Владивостоке новой провокации и ее реализация

Премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении на Восточном экономическом форуме во Владивостоке напомнил о 44-дневной войне и привел примеры, намекая на возможный риск нового военного столкновения в регионе. Напомним, что и в дни участия Пашиняна в форуме во Владивостоке армянская сторона не прекращала стрельбу на границе с Азербайджаном.

Азербайджан неоднократно официально заявлял, что Армения должна принять реалии послевоенного периода, с уважением относиться к способствующим миру шагам Баку, государств-посредников и международных организаций. Однако ежедневное нарушение режима прекращения огня на фоне анонса новой войны премьер-министром Армении на форуме показывает, что официальный Ереван еще не отказался от своих военных авантюр. Военная напряженность, возникшая ночью 12 сентября, еще раз доказывает, что военно-политическое руководство Армении заранее спланировало провокацию и приступило к ее осуществлению минувшим вечером.

Естественно, вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении. Азербайджанская армия оставляет за собой право принимать необходимые меры для предотвращения провокаций Армении, угроз территориальной целостности и суверенитету нашей страны. Развитие событий показывает, что создание зоны безопасности вблизи азербайджанской границы уже неизбежно. В противном случае провокации Армении продолжатся, нанося ущерб мирному процессу, а также серьезно препятствуя работам по восстановлению, проводимым Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджанская армия всегда готова ответить на любые военные провокации Армении. Общество может судить об этом по особому вниманию, уделяемому Президентом Ильхамом Алиевым боевой подготовке армии после войны, высокой боеготовности воинских частей коммандо, созданных на освобожденных от оккупации территориях, а также по регулярным заявлениям руководства министерства обороны Азербайджана.

Кроме того, ответ на провокацию Армении прошлой ночью и проведенная в начале августа краткосрочная операция «Возмездие» наглядно свидетельствуют об уровне боеготовности азербайджанской армии. Одним из заметных нюансов в связи с военной напряженностью, возникшей в начале августа, является проведение операций в районе временного размещения российских миротворцев. Это показывает, что Азербайджан в любой момент готов ответить на провокацию, которая происходит на его территории.

На последнем совещании министр обороны Закир Гасанов так же коснулся напряженности на азербайджано-армянской границе и приказал армии всегда быть готовой к немедленному и решительному пресечению любых провокаций. Естественно, если Армения не откажется от провокаций, попытается нарушить мирную повестку и уклониться от реализации пяти базовых принципов, предложенных Баку, в дело вновь вступит "Железный кулак". У Азербайджана нет другого выхода, кроме как принудить Армению к миру, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность на Южном Кавказе. Нельзя допустить, чтобы в Армении вновь подняли голову реваншисты, против них должны быть приняты самые жесткие ответные меры.

История показывает, что ответ азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым на провокации Армении был очень жестким и даже привел к подписанию Ереваном акта о капитуляции. Если "Железный кулак" вступит в дело на этот раз, он уничтожит и оставшуюся небольшую часть армянской армии, и официальный Ереван снова будет вынужден прибегнуть к своим покровителям и умолять их о помощи.