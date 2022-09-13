Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Франции

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - 13 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения коллеги, что Армения не выполнила обязательства, взятые на себя в постконфликтный период, прибегла к военно-политическим провокациям вопреки трехсторонним заявлениям и договоренностям, достигнутым между лидерами стран, и что большое число наших военнослужащих погибло в результате очередной широкомасштабной военной агрессии 12-13 сентября. В то же время Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что армянские воинские части не были полностью выведены с территории Азербайджана, и сказал, что для Армении важно отказаться от своей агрессивной политики.

Катерин Колонна подчеркнула, что Франция глубоко обеспокоена напряженностью в регионе, что важно продолжать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и решать проблемы на политико-дипломатическом уровне.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющими взаимный интерес.