Австрийская пресса о дестабилизирующем влиянии визита Пелоси в Армению

БАКУ /Trend/ - В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья под названием «Кто же является главным зачинщиком нестабильности на Южном Кавказе?», в которой освещаются недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению и озвученные ею в ходе визита высказывания.

В статье отмечается, что на протяжении почти 30 лет все были свидетелями проармянской позиции Пелоси, которая всегда была рядом с оккупантом. И она продолжала свою проармянскую риторику даже тогда, когда азербайджанцы подвергались со стороны армян геноциду, разрушались их дома, святилища и могилы их родных. Также не отрицается вероятность того, что Пелоси "различными путями оказывала практическую поддержку антиазербайджанским планам армянских ультранационалистов, дашнаков, партии "Гнчак", террористов ASALA".

Подчеркивается, что для таких людей, как Пелоси понятия общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма приобретают смысл только в свете собственной выгоды, так как мы до сих пор не наблюдали «сочувственного» поведения с ее стороны по отношению к невинным жертвам «крылатой демократии» - жертвам военных сценариев, реализованных в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, Йемене. Не являются исключением в этом отношении и невинные жертвы геноцида в Ходжалы.

В статье выражается уверенность, что все это устроенное Пелоси шоу по приданию хищникам образа «угнетенных» имеет под собой цель “получения голосов армян на выборах, которые состоятся в США”. Согласно материалу, Пелоси нуждается в средствах для выборов и избирательного фонда. Делается вывод, что “Нэнси Пелоси "плачет" не за армян, а ради своих интересов”.