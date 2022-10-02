Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в серьезную энергетическую державу - австрийское издание

БАКУ/Trend/ - Австрийская онлайн-газета dasfazit.at опубликовала статью под названием «Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в серьезную энергетическую державу», посвященную визиту Президента Ильхама Алиева в Болгарию для участия в церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), а также перспективам развития отношений как с Болгарией, так и с Европейским Союзом в целом.

В статье отмечается, что предпринимаемые на сегодняшний день Президентом Ильхамом Алиевым шаги в области обеспечения энергетической безопасности Европы, способствуют укреплению международной репутации государства, а также вносят большой вклад в выстраивание имиджа надежного партнера.

Согласно тексту статьи, знаменателен в этом отношении визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию по нескольким причинам. Во-первых, предпринимаемые главой государства шаги в области реализации энергетического потенциала страны и расширения новых стратегических партнерских отношений всецело перекликаются с национальными интересами страны. Во-вторых, не стоит забывать, что Болгария является членом Евросоюза и блока НАТО, и это, в свою очередь, придает выстраиванию отношений в этом направление особую важность. Как факт подтверждения углубляющихся отношений между двумя странами, в статье упоминается совместная декларация «О стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария», которая была подписана в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Болгарию в 2015 году. В-третьих, развитие отношений с Болгарией может быть оценен в качестве триггера, который и дальше будет содействовать расширению отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. В-четвертых, стратегическое положение Азербайджана на Каспийском море и Болгарии на Черном, также выступает очередным значимым фактором-фундаментом, который может открыть новое окно возможностей.

Подчеркивается, что Азербайджану уже принадлежит роль важного игрока, который активно задействован в процессах перекраивания энергетической карты Европы, и что ярким примером тому является запуск заложенных много лет нет назад проектов TAP и TANAP, что представляется в публикации как результат успешной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

В материале говорится, что IGB также будет способствовать увеличению объема транспортировок из Азербайджана в Европу.

Более того, упоминается и проект Срединного коридора, а также транзитный коридор Восток-Запад, в реализации которого крайне заинтересованы обе страны, и выражается уверенность, что для реализации упомянутых проектов будут предприняты все необходимые усилия.

Делается вывод, что все вышеуказанные знаменательные события еще раз подтверждают, насколько страны Европы, которые имеют важное стратегическое положение, заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном и готовы в дальнейшем сохранять существующую динамику расширения. Более того, подчеркивается, что все эти инициативы главы государства служат огромным вкладом в усиление геополитических позиций Азербайджана.