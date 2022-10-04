ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в кяльбаджарском и товузском направлениях

БАКУ /Trend/ - Вечером 3-го и ночью 4-го октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Субатан, Юхары Шорджа и Истису Басаркечарского района, Чинарлы и Колагир Товузгалинского района, вели интенсивный огонь из стрелкового оружия различного калибра по позициям азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зивель, Зейлик и Истису Кяльбаджарского района, Агдам и Гаралар Товузского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

Вся ответственность за целенаправленное обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)