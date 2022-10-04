Баку передает Еревану еще 17 армянских военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, вновь руководствуясь принципами гуманизма, возвращает Армении 17 армянских военнослужащих, задержанных во время последней провокации Армении 13-14 сентября.

Как сообщает Trend, вопрос согласован с правительством Армении по международным каналам.

4 из них ранены, им оказана необходимая медицинская помощь.

Ожидается, что в ближайшее время военнослужащие будут переданы Армении.

Ранее Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, неоднократно возвращал задержанных армянских военных. Последний такой случай произошел 8 сентября этого года. Так, Азербайджан передал противоположной стороне пятерых армянских военнослужащих. Кроме того, после последней провокации Армении переданы тела 133 армянских военнослужащих.

(Перевод: Нубар Кулузаде)