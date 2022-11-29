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Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу на российском направлении - ГПС Азербайджана

Политика Материалы 29 ноября 2022 15:56 (UTC +04:00)
Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу на российском направлении - ГПС Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - В 15:00 26 ноября на территории пограничной заставы отряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана вблизи села Самурчай Хачмазского района были задержаны трое граждан Пакистана, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.

Об этом во вторник сообщили Trend в ГПС Азербайджана.

Согласно информации, в ходе расследования было установлено, что задержанные на законных основаниях прибыли в Азербайджан, а затем намеревались, нарушив государственную границу, перейти на территорию Российской Федерации, отправившись оттуда в одну из европейских стран.

Оперативно-следственные мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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