Лачинская дорога открыта для гуманитарных целей – разоблачена очередная ложь армян (ВИДЕО)

ШУША/Trend/ - Только что машины снабжения российских миротворцев беспрепятственно проехали по Лачинской дороге, сообщает в среду командированный в Шушу корреспондент Trend.

Это очевидное доказательство того, что азербайджанские мирные протестующие не блокировали Лачинскую дорогу, как это пытается представить армянская сторона.

Армяне бросили все силы на то, чтобы представить происходящее именно таким образом, и отвлечь внимание от главного - сути! Суть состоит в том, почему экоактивисты из Азербайджана проводят свою акцию? Потому что армяне сорвали проведение заранее согласованного экологического мониторинга.

Протестующие требуют, чтобы миротворцы выполняли свои обязательства, а армянская сторона - обеспечила доступ представителей азербайджанских властей и специалистов на рудники, где ведется незаконная добыча полезных ископаемых и наносится серьезный ущерб экосистеме нашей страны.