Двое членов незаконных армянских вооруженных формирований получили тяжелые ранения в результате взрыва мины (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В направлении Ходжавендского района Карабахской экономической зоны Азербайджана, где временно дислоцированы российский миротворческий контингент, на одном из постов незаконного армянского вооруженного формирования произошел взрыв мины.

Как сообщает в понедельник Trend, по информации, полученной из источников на этом направлении, в результате взрыва, произошедшего в полдень 18 декабря, двое членов незаконного армянского вооруженного формирования получили тяжелые ранения. Раненые госпитализированы в гражданскую больницу Ходжавенда.

В сообщении также отмечается, что член банды по имени Самвел получил многочисленные осколочные ранения в области лица, ему ампутировали нижнюю конечность. Другой член незаконного армянского вооруженного формирования, состояние которого оценивается как тяжелое, получил многочисленные осколочные ранения в области головы и колен.

(Перевод: Фидан Мустафаева)