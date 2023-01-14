В Азербайджане изменились правила покупки и продажи жилья (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:35)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, согласно изменению, соответствующие права будут регистрироваться в государственном реестре недвижимого имущества на основании электронной копии нотариально заверенного договора о распоряжении недвижимым имуществом, передаваемой в режиме реального времени через информационную систему «Электронное правительство» через информационные системы в режиме реального времени. Такой договор будет рассматриваться как заявление о регистрации права собственности и иных вытекающих из него имущественных прав в государственном реестре недвижимого имущества.

В целях получения выписки из государственного реестра недвижимости о совершении нотариальных действий в отношении недвижимого имущества, описания этого имущества, сведений о зарегистрированных правах на это имущество и об их ограничении нотариусом или иными должностными лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в установленных законом случаях, а также в целях обеспечения передачи в государственный реестр недвижимости в электронной форме сразу после утверждения документа, составленного и (или) заверенного в результате совершенного нотариального действия относительно недвижимого имущества, являющегося основанием для осуществления регистрации данного имущества, нотариусом или иными должностными лицами, имеющими право совершать данное нотариальное действие в установленных законом случаях, должна быть обеспечена возможность обмена между сторонами информацией и документами в режиме реального времени через электронные информационные системы, а также должен быть обеспечен прямой доступ к государственному реестру недвижимости посредством этих систем.

В то же время, если договоренность о задатке связана с заключением договора о принятии решения по поводу недвижимого имущества, она должна быть нотариально заверена. В отношении получателя задатка при нотариальном заверении договоренности о задатке в связи с заключением договора по поводу недвижимого имущества применяются правила, предусмотренные статьей 225.6 настоящего Кодекса.