Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 17 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущие вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущая ситуация в связи с Лачинской дорогой.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что граждане Азербайджана имеют законное право протестовать против незаконной экономической деятельности, в том числе эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачинской дорогой на территориях Азербайджана, где дислоцирован российский миротворческий контингент. В связи с этим он отметил необходимость выполнения законных требований протестующих.

Министр подчеркнул, что утверждения о якобы закрытии Азербайджаном Лачинской дороги, блокаде армянских жителей, проживающих на территории Азербайджана, и создании гуманитарного кризиса необоснованны. В связи с этим было подчеркнуто, что ежедневно по Лачинской дороге проезжают десятки автомобилей миротворческого контингента, Международного комитета Красного Креста, армянских машин скорой помощи, что опровергает безосновательные претензии армянской стороны. В то же время было заявлено о недопустимости того, чтобы лица, выдающие себя за «представителей» армянских жителей, проживающих на территории Азербайджана, препятствовали использованию населением дороги и тем самым искусственно пытались создать впечатление «блокады» и «гуманитарного кризиса».

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.