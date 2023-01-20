Азербайджанская сторона заявила о приверженности переговорам по мирному договору – министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона заявила о приверженности переговорам по мирному договору.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что мы выразили готовность провести очередную встречу и продолжить дальнейшие переговоры по мирному договору.

"Противоположная сторона должна понимать, что продвижение мирного процесса не должно быть менее важным для Армении, чем это необходимо для Азербайджана. Если Армения этого не понимает, это демонстрация их очень ошибочной политики”, - отметил глава МИД.

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