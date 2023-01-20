Армения не одна участвовала в разграблении месторождений в Карабахе – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения не одна участвовала в разграблении месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что обсудил с главой представительства международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане ситуацию вокруг Лачинской дороги.

"В разграблении месторождений полезных ископаемых в Карабахе участвовали компании и из других стран. Мы не можем точно назвать какие это страны. Этому будет дана оценка в плоскости международного права", - добавил министр.

Отметим, что председатель правления Агентства геолого-разведочных работ Али Алиев несколько дней назад сообщил журналистам, что на месторождении "Сеюдлю" в Карабахе было 112,5 тонн золота, на месторождении Вежнали было 6,5 тонн золота, 10,75 тонн серебра, около 4 тысяч тонн меди, на месторождении Демирли - 457 тысяч тонн меди, на месторождении Гызыбулаг - 13,7 тонн золота. Однако он отметил, что конкретный объем, эксплуатируемых ныне оккупационным режимом месторождений, неизвестно. По его словам в настоящее время идут расчеты. Алиев отметил, что соответствующие государственные органы подготовили обращение в международные организации в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже сороковой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)